İlk çeyrek ihracatı 44 milyar doları aştı

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mart ayında ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu rakamın mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi.

Pekcan, Özel Ticaret Sistemi’ne göre de ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu söyledi. İthalatın ise mart ayında yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: “Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artmış, ithalatımız yüzde 21,46 azalmıştır. 2019’un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15,2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır... Net ihracatın Türkiye ekonomisine geçen yılki katkısı yüzde 4,2 oldu. İhracat Türk ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri haline geldi.”

İsmail Gülle: Rekorları aynı azimle sürdüreceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gelecek 4,5 yılda siyasi istikrardan güç alarak, Türkiye ekonomisinde ikinci ve üçüncü nesil reformlara ve ülkenin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlara odaklanacaklarını söyledi.

Türkiye’nin küresel rekabetteki iddiasını perçinleyecek, yeni model ve politikalara imkan sağlanacak yeni bir döneme gireceklerini anlatan Gülle, ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle Türkiye’nin refahı, büyümesi ve istihdamı adına, rekorları aynı azimle sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıl genelinde de ihracatın performans çıtasını yukarıda tutmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gülle, tüm imkanları bu konuda seferber ettiklerini kaydetti.