İlk çeyrek büyümesi yüksek olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tüfenkci, bir soru üzerine, erken seçimlerin iş dünyasına pozitif yansıyacağını belirterek, iş dünyasında hemen hemen herkesin seçimlerin öne alınmasını ve kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladığını aktardı.

AB HEDEFLERİNDEN SAPILMADI

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefinden sapmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“O hedefimizi koruyoruz. Ancak muhataplarımız nezdinde Türkiye’ye karşı gerçekten ikircikli bir tutumla, ayrımcı bakış açısıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Aday olan ülkelere ve kriterlere bakıldığında, Türkiye diğerlerinden fersah fersah her alanda üstün olmasına rağmen, Türkiye’ye karşı şu veya bu nedenle AB’in ikircikli bir tutum sergilediği yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla AB’nin bu anlamda aslında bir samimiyet testinden geçtiğini de düşünüyoruz. Bu noktada belki AB’nin bir defa daha düşünerek, tavrını netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz tam üyelik hedefimizi koruyoruz, fasılların açılmasını bekliyoruz. Ama bu, şu veya bu nedenle sürekli erteleniyor. İki tarafın da kazanacağı bir alan olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde dahi tereddütler yaşayan veya bunu bir siyasi sebebe bağlamaya çalışan bir AB’nin tutumunu bir kez daha sorgulaması gerekir.”