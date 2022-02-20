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Ekonomi 'İlk çeyreğin ardından...' diyerek iddialarını paylaştılar! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'İlk çeyreğin ardından...' diyerek iddialarını paylaştılar! Altını olanlar dikkat

Amerikalı banka Citi, yatırımcıları tarafından takip edilen altın fiyatlarıyla ilgili kritik bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:14:00 -
'İlk çeyreğin ardından...' diyerek iddialarını paylaştılar! Altını olanlar dikkat

Altını bulunanlar ve altın satın alacak olanlar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yaparken, Amerikalı banka Citi, sarı metal ile ilgili kritik bir iddiada bulundu.

Amerikalı banka, altındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyreğin ardından ters yöne döneceğini ileri sürdü.

Citi, altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisiyle 1900 dolar seviyelerine ulaşabileceğini iddia ederek Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlamasının altın fiyatlarında aşağı yönlü etki oluşturacağını öne sürdü.

Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekora yeniden ulaşmasının zor olduğunu savunan banka, bu sene için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak öngördü.

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