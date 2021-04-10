  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik
Gündem

İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik

Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli diziler, toplumda çürümeye neden olurken, bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelen Camdaki Kız dizisi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:30:00 -

Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmaya çalışan odaklar ahlaksız diziler ile bu amaçlarına günden güne yaklaşmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelmeye başlayan Camdaki Kız adlı dizisi oldu. Daha ilk bölümünde ahlaksızlığın pompalandığı dizide başrol oyuncusu, bir sahnede yakın kız arkadaşının, tanımadığı erkeklerin evinde yatıp kalkıp gayrimeşru ilişki yaşamasını normalleştirme çabası dikkatlerden kaçmadı. Dizinin başka bir sahnesinde ise, “tanımadığın adamların evine gelip gitmeyi bıraksan mı?” sorusuna “yine geldi babaannemin ruhu” diyerek manevi değerleri ayaklar altına alındı.

Rezilliğin adeta akarsu gibi aktığı dizinin bir diğer bölümünde, evli bir kadının gayrimeşru ilişki yaşadığı bir adamın başkası ile evlenmesine, “bunlar normal şeyler bizim ilişkimizi zedelemez, zamanla alışıyorsun” diyerek çürümüşlüğe davetiye çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da tepkilerin odağı haline gelen diziye değerleri koruma ile mükellef olan RTÜK’ün daha ne kadar göz yumulacağı merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Europa

Tam bir CHP ruhu!!
  • Yanıtla

kaya

RTÜK DEDİĞİZ KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE OLDUGU BELİ DEĞİL MEMLEKETE TACIZ SEHTEKAR FAHİŞLE MAFYA AKLINA NE PİSLİK VARSA BU MİLLET TELEVİZYON DAN ÖĞRENİYOR CUMHUR BAŞKANIMIZ BUNA EL ATMALI YOKSA HACİ İŞLER FECİ
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Diyarbakır'ı 'başkent' yapmıştı! Ersin Korkut geri vites yaptı!
Gündem

Diyarbakır'ı 'başkent' yapmıştı! Ersin Korkut geri vites yaptı!

Sosyal medyaya düşen bir videoda Diyarbakır'ın Türkiye'nin başkenti olduğunu söylemesinin ardından tepkilerin çığ gibi yağdığı Ersin Korkut,..
MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz
Siyaset

MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, katıldığı bir Youtube yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu
Dünya

İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu

Fransa Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan paylaşımda, İzmir'den demir alan ve Libya'ya giden bir gemiye operasyon düzenlendiği duyuruldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay