İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik

Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmaya çalışan odaklar ahlaksız diziler ile bu amaçlarına günden güne yaklaşmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelmeye başlayan Camdaki Kız adlı dizisi oldu. Daha ilk bölümünde ahlaksızlığın pompalandığı dizide başrol oyuncusu, bir sahnede yakın kız arkadaşının, tanımadığı erkeklerin evinde yatıp kalkıp gayrimeşru ilişki yaşamasını normalleştirme çabası dikkatlerden kaçmadı. Dizinin başka bir sahnesinde ise, “tanımadığın adamların evine gelip gitmeyi bıraksan mı?” sorusuna “yine geldi babaannemin ruhu” diyerek manevi değerleri ayaklar altına alındı.

Rezilliğin adeta akarsu gibi aktığı dizinin bir diğer bölümünde, evli bir kadının gayrimeşru ilişki yaşadığı bir adamın başkası ile evlenmesine, “bunlar normal şeyler bizim ilişkimizi zedelemez, zamanla alışıyorsun” diyerek çürümüşlüğe davetiye çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da tepkilerin odağı haline gelen diziye değerleri koruma ile mükellef olan RTÜK’ün daha ne kadar göz yumulacağı merak konusu oldu.