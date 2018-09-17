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İlk başta danaya benzetildi! Şarköy sahilde şoke eden görüntü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan Mürefte sahilinde yürüyüşe çıkan bir vatandaş denizde ilk başta danaya benzettiği eşek ölüsüyle karşılaştı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
İlk başta danaya benzetildi! Şarköy sahilde şoke eden görüntü

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi sahilinde eşek ölüsü bulundu.

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde bulunan Mürefte sahilinde bir hayvan ölüsü bulundu. Hayvan ölüsünü yürüyüşe çıkarken bulan Müzeyyen Gürkan isimli vatandaş, denizde gördüğü şeyin danaya benzediğini söyleyerek durumu yetkililere bildirdi.

"İLK BAŞTA DANAYA BENZETTİM"

Müzeyyen Gürkan İsimli duyarlı vatandaş, denizde böyle bir manzarayla karşılaşmanın çok kötü olduğunu ifade ederek, “Gezerken gördüm ilk başta danaya benzettim. Daha sonra yetkililere durumu illetim hayvanın oradan alındığını duydum dana değil de eşek olduğunu söylediler. Hayvan üzerinde herhangi bir otopsi işlemi yapıldı mı? Yoksa hiçbir şey yapmadan mı gömdüler” dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
  1. Tekirdağ
  2. Şarköy
  3. eşek ölüsü
  4. Mürefte sahili
  5. hayvan ölüsü

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