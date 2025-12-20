İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın da kadro planlamasına başladı. Takıma yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de dikkat çekerken, siyah beyazlılardaki ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Beşiktaş'a beklenen haber geldi.

MILOT RASHICA VEDA EDİYOR

Siyah beyazlılarda beklentilerin altında kalan ve ara transfer dönemi öncesinde gözden çıkarılan Milot Rashica ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcuya, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli liglerinden taliplerin olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın ilk hedefi oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek olsa da satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Milot Rashica'ya İspanya'dan birden fazla kulüp ise yakın takipte.

OCAKTA VEDA

Başta oyuncuyu izleyen İspanyol ekipleri olmak üzere Avrupa'dan çeşitli kulüplerin, Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah beyazlılarda bu sezon yeteri kadar süre bulamadığını düşünen Kosovalı futbolcu da transfere sıcak bakıyor.

Deneyimli futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında 527 dakika sahada kalırken, 2 asist kaydetti ve gol üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro'ya kadar gerilemiş durumda.

İlerleyen günlerde Milot Rashica için sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.