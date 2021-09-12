Sanko Park ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ağustos ayında açılışı yapılan ve Türkiye’nin İlk AVM Çocuk Kütüphanesi olan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi’ne öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor.

Sanko Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, çocuk yaşta kitap okuma alışkanlığının gelecek adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Sanko Park içerisinde hizmet veren kütüphanenin Gaziantep açısından kıymetli bir kazanım olduğuna vurgu yapan Büyükaksu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinip bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi bakımından değerli bir projeyi hayata geçirdik” diye konuştu. Sanko Park’ın kurulduğu günden beri toplumsal konulara duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle birbirinden değerli çalışmalara imza attığını anımsatan Büyükaksu, “Şehrimiz ve ülkemiz için yararlı olacak projelere katkı sunmak her zaman önceliğimizdir. Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin tüm Türkiye’ye örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.