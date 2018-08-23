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İlk atamalar bayram sonu gerçekleşecek

24 Haziran seçimlerinin ardından kabinesini oluşturup, bakan yardımcılarının atamalarını da yapan Erdoğan, yeni sistemin ilk ‘büyükelçileri ile valileri’ atama yapmaya hazırlanıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:31
İlk atamalar bayram sonu gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı’nda hazırlıkları süren büyükelçiler kararnamesinin, bayramdan sonra yayınlanabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde valiler kararnamesinin de İçişleri Bakanlığı’nca hazırlıklarının sürdüğü ve bayramdan sonraki süreçte yayınlanabileceği ifade ediliyor. 

ÖZEL TEMSİLCİ ATAMASI 

Yeni sistemle birlikte Başkan Erdoğan’ın yurt dışında görevlendirmelerde atamalar, sadece büyükelçilerle sınırlı olmayabilecek. Başkan Erdoğan’ın, yeni döneme ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, yurt dışına ‘özel temsilci’ atama hakkı da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen yeni yetki çerçevesinde Erdoğan, dış politika gereklilikleri çerçevesinde özel bir görevi ifa etmek üzere bir kişiyi görevlendirebilecek. Bu kişi büyükelçi veya elçi olabileceği gibi, atama koşullarını taşıyan başka bir görevli de olabilecek. Erdoğan, dış politikada önemli bir sorun alanı oluşturan konularda gerek görmesi durumunda kendi adına temaslarda bulunması amacıyla bu görevlendirmeleri yapabilecek. 

WASHINGTON DAHİL 

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yeni dönem büyükelçileri, doğrudan Başkan’ın kararıyla atanacak. Dışişleri Bakanlığı’nda hazırlık çalışmaları süren Büyükelçiler Kararnamesi’nin, bayramdan sonra Başkan Erdoğan tarafından yayınlanabileceği belirtiliyor. Kararnamede, yurt dışında görev yapma sürelerini tamamlamış olan Türkiye’nin ABD nezdindeki Washington Büyükelçisi dahil olmak üzere önemli merkezlerdeki büyükelçilerle ilgili kararların yer alması bekleniyor. Başkan Erdoğan’ın, büyükelçi atamalarında Dışişleri geleneğinin dışına çıkarak, başka alanlardan isimleri de büyükelçi olarak atayabileceği belirtiliyor. 

VALİLER KARARNAMESİ 

Tıpkı büyükelçilerde olduğu gibi ilk kez doğrudan Başkan Erdoğan’ın “kararı”yla valilerle ilgili sürecin de bayram sonrasında hızlandırılarak atamaların yapılabileceği belirtildi. 

DIŞİŞLERİ KÖKENLİ OLMAYANLAR ATANMIŞTI 

Bundan önceki en son büyükelçi atamaları, 5 Haziran 2018’de, Letonya ve Umman Sultanlığı nezdinde yapılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Atılay Ersan merkeze alınmış, Umman Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten Ayşe Sözen Usluer atanmıştı. Büyükelçi atamalarına ilişkin Dışişleri geleneği dışından atamalar, 2017’de yapılan kapsamlı atamada gerçekleştirilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 21 ülkeye yapılan yeni atamalarda, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hasan Murat Mercan, Kuveyt Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de Abdülkadir Emin Önen atanmıştı. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:31
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