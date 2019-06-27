"İlk Adımdan Kuruluşa" Karma Resim Sergisi Almanya’da

19 Mayıs 1919’un 100. yıl kutlamaları, yurt içinde ve yurt dışında yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Milli Mücadele’nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan "İlk Adımdan Kuruluşa" isimli karma resim sergisi Almanya’nın başkenti Berlin’de açıldı.

"Prestij proje"

Serginin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, bağımsızlık uğruna Türk halkının haklı mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu ve Türk gençliğinin de bu mücadeleye sahip çıktığını söyledi. Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ’İlk Adımdan Kuruluşa’ resim sergisinin prestij projesi olarak gördüklerini dile getiren Avcı, "Bağımsızlık mücadelemizin 100. yılında, sevincimize yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın da ortak olmalarını istedik. Bu nedenle resim sergimizi 9 ayrı ülkede açıyoruz. Bu mutlu günümüzde Almanya’da olmaktan mutluyuz" dedi.

"Tarihi, Sanatla Buluşturduk"

63 eserden oluşan sergi ile tarih ve sanatın buluşturulduğuna dikkat çeken Vali yardımcısı Avcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkmasıyla başlayan ve Cumhuriyetin ilanına kadar gelinen sürecin belge ve fotoğraflarla anlatılmaya çalışıldığını söyledi. Avcı, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 19 Mayıs ruhunu genç nesillere doğru, sade ve etkili bir şekilde aktarılması için yürütülen bu çalışmalar ülkemizin aydınlık geleceğine ışık tutacaktır" diye konuştu.

"Gurur duyduk"

Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik, İlk Adımdan Kuruluşa sergisini Berlin’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin 100. yılında böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik, Almanya’da faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcileri ve davetlilerin katıldığı sergi, Berlin Başkonsolosluğu’nda 28 Haziran’a kadar açık kalacak.