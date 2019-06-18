"İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim sergisi Paris’te açıldı

SAMSUN (İHA) – Genelkurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların da sergileneceği “İlk Adımdan Kuruluşa” Milli Mücadele Karma Sergisi Fransa’nın başkenti Paris’te açıldı.

Espace Mendes Frans 23 Route Epınay-Sur Seine Paris’te açılan serginin açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, bağımsızlık mücadelesinin 100. yılının en iyi şekilde kutlanması amacıyla Samsun Valiliği tarafından 100. Yıl Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu ve yurt dışı resim sergisinin de bu merkezin projesi olduğunu belirterek, "Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen 300’den fazla proje ve etkinlikler kapsamında hazırladığımız ’İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi’ ile 1919’dan 1923’e kadar Türk devletinin Milli Mücadele tarihinin doğru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyuna anlatılması amaçlanmaktadır. Bağımsızlığımızın 100. yıl ile ilgili yapılan bu çalışmaların tümü, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara ilham kaynağı olacağı aşikardır. Açtığımız bu sergi ile yurt dışında bulunan soydaşlarımıza ulaşmayı amaçladık. Buradan sonra Almanya (Berlin), Kuzey Makedonya (Üsküp), Kosova (Priştine), Bulgaristan (Kırcaali), Brüksel (Ghent - Genk), Hollanda (Roterdam), Birleşik Krallık (Londra) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) (Lefkoşa) olmak üzere 9 ülkede açılacak” dedi.

22 Haziran’a kadar açık kalacak serginin açılışına ayrıca, Epinay SürSeine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Chreau, Turizm Müşaviri Özgür Semiz, Türk Dernekleri Birliği Başkanı Lütfi Bilgen, Paris Trabzonlukar Derneği Başkanı Bülent Cumur, organizatör Erkan Ozarkman ve vatandaşlar katıldı. Sergide, Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığı’ndan alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor.