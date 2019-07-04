0553 313 94 23

‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi model olmayı başardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi model olmayı başardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, sezaryen doğumla mücadele için Pilot İl olarak Konya’da başlatılan ve Türkiye genelinde örnek gösterilen ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi’nin değerlendirme toplantısına katıldı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte 40 kişilik gönüllü doğum destekçisi eğitimi almış sağlık çalışanının yer aldığı ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesinin değerlendirme toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda konuşan Milletvekili Usta, projenin sağlıklı ve başarılı bir şekilde ilerlemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Bu ve benzeri uygulamalar artık tüm Türkiye’de ilgi görüyor”


Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte gönüllü olarak hareket eden sağlık çalışanlarının destek ve çabası ile projenin son derece güzel noktalara geldiğini vurgulayan Usta, “Anne adaylarının korkusuz bir doğum süreci geçirmelerini sağlamak, sezaryen oranlarını düşürmek ve normal doğum sayısını artırabilmek hedefi ile ortaya konulan bu ve benzeri uygulamalar artık tüm Türkiye’de ilgi görüyor ve pek çok şehir bu uygulamaları yapmak istediklerini belirterek bizlere başvuruyorlar” dedi.



“Projemiz artık bir model haline gelmiş durumdadır”


‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesini daha sistematik bir hale getirdikten sonra Türkiye’nin bütün şehirlerinde uygulamak istediklerini kaydeden Usta, tüm Türkiye’de ve bütün doğumhanelerde değişim başlatmak istediklerini belirterek, “İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi ismi ile yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan projemiz artık bir model haline gelmiş durumdadır. Pilot il olarak Konya’da başlattığımız projenin eksikliklerini ve sıkıntılarını yaşayarak görüyoruz. Burada gördüğümüz bu eksiklikleri düzelterek projenin sadece Konya ile sınırlı kalmamasını ve ülkemizin tüm şehirlerinde uygulanmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.


‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi’nin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın destekleri sayesinde son derece güzel bir şekilde ilerlediğini dile getiren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, “Bugün yapacağımız ara değerlendirme toplantısı ile geçtiğimiz dönemlerde yapmış olduğumuz toplantılara göre geldiğimiz konumu değerlendirerek, 2020 yılındaki hedeflerimizi belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Koç, uygulamanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına gönüllü bir şekilde projede görev alan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir’de yanan ev kullanılmaz hale geldi
    1. Kırşehir’de yanan ev kullanılmaz hale..
    2. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya..
    3. Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li..
    4. Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı..
    5. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    6. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    7. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    8. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    9. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    10. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    11. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    12. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    13. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    14. Akıncı Üssü davası
    15. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    16. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    17. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    18. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    19. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    20. Memur-Sen Öner’e emanet
    21. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    22. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    23. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    24. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    25. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    26. KPSS sınav giriş belgesiyle 2019 KPSS..
    27. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    28. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    29. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    30. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!