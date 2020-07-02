İlk 6 aylık bandrol ve kayıt-tescil istatistikleri açıklandı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik ve sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol satışı, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerine ilişkin ilk 6 aylık rakamları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve kayıt-tescil istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 arttı ve 194 milyon 510 bin 256 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. Eğitim alanında 90 milyon 551 bin 693 bandrol satıldı.

Ayrıca yetişkin kategorisinde 45 milyon 232 bin 610, inanç kategorisinde 16 milyon 648 bin 219, çocuk-gençlik kategorisinde 22 milyon 507 bin 352, yetişkin kurgu kategorisinde 16 milyon 400 bin 964, ithal yayın kategorisinde 1 milyon 252 bin 623 ve akademik alanda 1 milyon 916 bin 795 bandrol satışı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren "İl Denetim Komisyonları" bu yılın ilk 6 ayında 183 denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Bu faaliyetler kapsamında 183 bin 615 materyal ele geçirildi.



- Sinema ve müzik sektörü

Sinema alanında 158 sinema filmi tescil edilerek 54 bin 463 bandrol satıldı. Müzik alanında 714 müzik yapımı tescil edildi ve 900 bin 49 bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 32 tescil işlemiyle birlikte 114 bin 572 bandrol satışı yapıldı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2020 yılının ilk yarısında, 155 sinema, 136 müzik olmak üzere toplamda 291 yapımcı belgesi düzenlendi.

- Telif haklarını koruma duyarlılığı devam ediyor



Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı, 2020 yılının ilk 6 ayında 582 olarak gerçekleşti.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.



Verilere göre 2020 yılının ilk 6 ayında 259 ilim edebiyat eseri kayıt-tescil edilirken, 81 güzel sanat eseri, 196 bilgisayar programı ve 11 musiki eseri ile 18 sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.

