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Seyahat İlk 10 arasına girdi! AJET’e anlamlı ödül
Seyahat

İlk 10 arasına girdi! AJET’e anlamlı ödül

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İlk 10 arasına girdi! AJET’e anlamlı ödül

Türkiye’nin genç hava yolu markası AJet, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” Ödül Töreninde ödüle layık görülürken, ödülü alan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin genç hava yolu markası AJet, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” Ödül Töreninde hizmet ihracatına sağladığı katkıyla Türkiye’nin en başarılı 10 şirketi arasında yer aldı.

Şirket adına ödülü teslim alan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ödülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kerem Sarpi, açıklamasında şu sözlerle devam etti. “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” ödül Türkiye’nin en genç hava yolu olarak hizmet sektörünün öncü markaları arasında yer almak ve ülke ekonomisine katkı sunan kuruluşlar arasında gösterilmek, bizler için büyük bir onur. Ülkemizin hizmet ihracatında ikinci yılını henüz geride bırakan genç bir hava yolu şirketi olmamıza rağmen, hizmet sektöründe ilk 10’da yer almayı başardık. Ülkemizin hizmet ihracatı hedeflerine verdiğimiz katkıyı artırarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle, Türkiye’nin üretim, ticaret ve ihracat vizyonuna liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ihracat ekosistemimizin güçlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.”

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