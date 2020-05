Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (1)

MARDİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün hidroelektrik kurulu gücü bakımından dünyada dokuzuncu, Avrupa'da ikinci sıradayız. Cumhuriyet tarihi boyunca devreye alınan hidroelektrik santrallerinin yüzde 58'i son 18 yılda faaliyete alındı." dedi.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretim projelerinden Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilkinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende konuşan Bakan Dönmez, bugün çifte mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Dönmez, bir yandan kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımlarının yakıldığı 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutlarken diğer yandan Cumhuriyet'e yakışan bir gurur abidesini hizmete aldıklarını söyledi.

- "Ilısu Barajı bugünlere 65 yıllık bir emeğin sonucu olarak geldi"

"Nice medeniyetlere can veren, tarihin en büyük alimlerinden El Cezeri'ye ilham kaynağı olan Dicle, yeni hikayesiyle tarihin akışına şahitlik etmeye devam edecek. Suyun var ettiği, ihya ettiği, imar ettiği kadim Mezopotamya toprakları, tarihte olduğu gibi bundan sonra da su medeniyeti olmaya devam edecek." diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ilısu Barajı bugünlere 65 yıllık bir emeğin sonucu olarak geldi. 1954'te başlayan proje çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2006 yılında temelini attığı baraj ve hidroelektrik santraliyle ete kemiğe büründü. Bugün hamdolsun bir hayali daha gerçeğe dönüştürmek yine bizlere, yine AK Parti hükümetine ve iktidarına nasip oldu. Ilısu Barajı'nın her biri 200 megavat gücündeki 6 türbininden ilkini bugün devreye alarak enerji üretimine başlıyoruz. Diğer türbinler de inşallah birer ay arayla faaliyete geçecek ve yıl sonunda tesisimiz tam kapasiteye ulaşacak."

- Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2,5 milyar lira katkı

Ilısu Barajı ve HES'in tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretebileceğini ifade eden Dönmez, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği bir söz var: 'Artık su akar, Türk bakar yok. Artık su akar, Türk yapar var.' Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu azim ve kararlılık sayesinde Türkiye, hidroelektrik kurulu gücü ve elektrik üretimi bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Bugün hidroelektrik kurulu gücü bakımından dünyada dokuzuncu, Avrupa'da ikinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda toplam 526 hidroelektrik santralini tamamlayarak 16 bin 554 megavatlık hidroelektrik kurulu gücünü devreye aldıklarını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bu santrallerden 310 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 17 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçtik. Bugün hidroelektrik kurulu gücümüz 28 bin 713 megavata ulaştı. Bu da yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı toplam kurulu gücümüzün yüzde 50'sine denk geliyor. İfade etmekten büyük bir gurur duyuyorum ki Cumhuriyet tarihi boyunca devreye alınan hidroelektrik santrallerinin yüzde 58'i son 18 yılda faaliyete alındı."

- "Hedefimizi 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' olarak belirledik"

Dönmez, Türkiye'nin enerjide gelecek vizyonunu oluştururken "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji" dediklerini söyledi.

Dönmez, "Hedefimizi ise 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' olarak belirledik. Bu anlayışla kurulu gücümüzü, kurulu güç içindeki yerli ve yenilenebilir enerji payımızı ve yatırımlarımızı da istikrarlı bir şekilde yükseltiyoruz. Son 5 yıl içinde devreye aldığımız toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 70'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor." diye konuştu.

Dönmez, bunun meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatarak, "Sadece geçtiğimiz yıl yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62 seviyesine ulaştı. Hidroelektrik santrallerimizin bu üretimdeki toplam payı yüzde 47,3 oldu. 2019 yılında santrallerimiz 88 bin 886 GWh ile tüm zamanların en yüksek hidroelektrik üretimini gerçekleştirdi. Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı neredeyse yüzde 52 seviyesine ulaştı." şeklinde konuştu.

Nisan 2020 itibarıyla yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının da yüzde 61,8'e ulaştığını bildiren Dönmez, hidroelektrik kaynakların toplam kurulu gücün yüzde 31,4'ünü, yerli ve yenilenebilir kurulu gücün de yüzde 50,7'sini oluşturduğunu belirtti.

Dönmez, Türkiye'nin sadece hidroelektrik santrallerin inşasında değil, burada üretilen elektriğin jeneratörlerini de yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretebilir aşamaya geldiğine dikkati çekerek, geçen aylarda Keban Hidroelektrik Santrali'nin yerli jeneratör testlerini tamamlayarak başarıyla devreye aldıklarını söyledi.

- "Bizlere bu gururu yaşatan Türk mühendislerine güveniyoruz"

EÜAŞ mühendisleri ve teknik personelinin gece gündüz yoğun çalışmaları sonucu 7 gün 24 saat elektrik üretimine başlayan 2 jeneratöre diğerlerini de ekleyeceklerini ve milli kaynakları milli teknolojiyle değere dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Dönmez, Keban için hazırlanan 160 megavat gücündeki dev jeneratör sayesinde elektrik üretiminde yüzde 10'luk bir verim artışı yakaladıklarını anlattı.

Dönmez, ilk jeneratörden elde ettikleri bilgi ve tecrübeyle ikinci yerli jeneratörü 4 ay gibi kısa sürede hazır hale getirdiklerini kaydederek, "Eğer her iki jeneratörü ithal etmiş olsaydık toplam 16 milyon avro yurt dışına ödemek zorunda kalacaktık. Bizlere bu gururu yaşatan gençlerimize, Türk mühendislerine güveniyoruz. Her zaman, her şart ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki Türkiye'nin yüksek idealleri, heyecanla, aşkla, şevkle yürüdüğümüz 2023 vizyonumuz gençlerimizin enerjisiyle hayat bulacak." ifadelerini kullandı.

Bütün İslam aleminin bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ettiğini belirten Dönmez, Cenabıhak'tan rahmet ve merhametiyle bütün insanlığı kuşatmasını, insanları feraha ve esenliğe kavuşturmasını diledi.

Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken bayrama kavuşacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını belirten Dönmez, "Bu bayram diğerlerinden farklı olacak ancak bayramın hanelerimize getireceği sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ne olursa olsun her zaman bizlerle olacak. Şimdiden milletimizin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum." dedi.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Milletimizin bir rüyasını daha gerçeğe dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ilısu Barajı'nın yapımında büyük emekleri geçen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarımıza, Tarım ve Orman bakanlarımıza, EÜAŞ ve DSİ yöneticilerimize, yüklenici firma yetkililerine, alın terleriyle milletimize bu güzide eseri armağan eden mühendis ve işçilerimize şükranlarımı sunar, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

(Sürecek)