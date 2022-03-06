İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci vefat etti
İlim Yayma Vakfı kurucularından olan İbrahim Halit Çizmeci vefat etti. Çizmeci'nin cenazesi bugün günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.
İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci vefat etti.
Vakıftan yapılan açıklamada, "Vakfımızın kurucularından Halit Çizmeci Beyefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 06 Mart Pazar günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.