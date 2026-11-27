DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesi tarafından anlamlı bir program düzenlendi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite dekanları, İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Üniversite Genel Sekreteri, kurum amirleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, bağışçılar ile üniversite öğrencileri katıldı.

"75 YILLIK EĞİTİM VE HİZMET YOLCULUĞU"

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Mehmet Özdemir, 1951 yılında kurulan cemiyetin 75. yılına ulaşmasının heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, bu anlamlı günde katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cemiyetin köklerinin yaklaşık iki asır önce başlayan eğitim ve ilim arayışına dayandığını ifade eden Özdemir, temel hedeflerinin millî terbiye ile fenni terbiyeyi, marifetle fazileti birleştirmek olduğunu söyledi. 1951 yılında 68 idealist ve fedakâr insan tarafından kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Özdemir, 1953 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmasının da bu hizmet yolculuğunun önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Kuruluşundan yalnızca altı gün sonra ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden cemiyetin, bugüne kadar 100'ü aşkın imam hatip lisesinin yapımında rol üstlenerek bu okulları Millî Eğitim Bakanlığına teslim ettiğini belirten Özdemir, yurtlar, burslar ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 1973 yılında kurulan İlim Yayma Vakfı'nın akademik çalışmalara sağladığı katkılara da dikkat çekti. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin de bu eğitim vizyonunun önemli eserlerinden biri olduğunu ifade etti.

"TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERE DE BARINMA İMKÂNI"...

İlim Yayma Cemiyeti'nin 194 şube, 153 yurt ve 122 eğitim merkeziyle gençlere hizmet verdiğini belirten Özdemir, Niğde Şubesi olarak da ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Cemiyetin Niğde'deki hizmetlerinin yalnızca eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrencilerin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençler ve Niğdeli öğrenciler de cemiyetin barınma hizmetlerinden yararlanıyor. Bu yönüyle İlim Yayma Cemiyeti, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin aynı çatı altında eğitim hayatlarını sürdürmelerine, sosyal ve kültürel bağlar kurmalarına da katkıda bulunuyor. Özdemir, kariyer ve liderlik projeleri, rehberlik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve dijital çağın imkânlarından yararlanan eğitim programlarıyla millî ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı doğru okuyabilen, insanlığa fayda sağlayan bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Konuşmasının sonunda 75. yılın cemiyete, millete, ülkeye ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Özdemir, emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

"REKTÖR USLU: ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VEREN STK'LARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Cemiyetin özellikle yükseköğrenim öğrencilerine önemli ölçüde barınma hizmeti sunduğuna dikkat çeken Rektör Uslu, üniversite öğrencilerine destek olan bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"VALİ AKMEŞE: GELECEĞE MİLLÎ VE MANEVİ GENÇLİK"...

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de konuşmasında yöneticiler olarak en büyük hedeflerinin millî ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven, devletine bağlı ve milletine sevdalı topluma faydalı gençlerin yetişmesi ve öğrenim görmesi bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti'nin de bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmesinden memnuniyet duyduğunu, Vali Akmeşe, 75 yıllık hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, geçmişten bugüne yapılan çalışmaların ve gençlerin eğitimine yönelik hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Bu çalışmalarda emeği geçenlere başarılar diledi.