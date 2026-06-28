İlim Yayma Cemiyeti'nde 75. Yıl Buluşması

Programa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Ak Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, NÖHÜ Rektör Vekili Prof. Dr Abdullah Aydın, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ, NÖHÜ Genel Sekreteri Abdulgani Özkan, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hanifi Körkoca, Hakim Oğuz Bakırcı, Niğde STK Başkanları, davetli katıldı.

"75 YILLIK EĞİTİM VE İRFAN HİZMETİ"

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Mehmet Özdemir, cemiyetin 75. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 1951 yılından bu yana eğitime ve gençliğe hizmet eden İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

"GENÇLİĞE YATIRIM VURGUSU"

Özdemir, cemiyetin bugün 186 şube, 158 yurt ve 114 eğitim merkeziyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, gençlerin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yeni dönemde dijital çağın imkânlarını gençlerin hizmetine sunacaklarını, gönüllülük ve eğitim projelerini artıracaklarını kaydetti.

"GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN DUA"

Konuşmasında Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanlar için dua eden Özdemir, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

"KATILIMCILARA TEŞEKKÜR"

Programın sonunda destek veren tüm katılımcılara teşekkür eden Mehmet Özdemir, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılının ülkeye, millete ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna