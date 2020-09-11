İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.



İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç'ın da aralarında bulunduğu vakıf ve cemiyet üyelerinden oluşan bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Grup, Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusu dilekçelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmasının ardından adliyenin karşındaki alanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yusuf Tülün, ilk imam hatip okulunun açıldığı 70 yıl öncesinden bugüne kadar imam hatip mezunları ve mensuplarının Türkiye'nin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlendiğini söyledi.

İmam hatip camiasının, bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu bulunan geniş bir aile olduğunu belirten Tülün, şöyle devam etti:

"Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez. Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır."

Tülün, yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar ile aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerin, sadece imam hatiplileri değil Türkiye'nin, birliğini ve dirliğini hedef aldığını dile getirerek, Mütercimler hakkında kamu davası açılması için gerekli şikayeti yaptıklarını kaydetti.

Daha önceden, Mütercimler ile hukuk önünde hesaplaşacaklarını duyurduklarını aktaran Tülün, "Akademisyen olduğunu iddia eden Mütercimler'in ifadelerini, biz asla başka bir akademisyen kardeşimiz için düşünmüyoruz. Ama yalancılığı, iftirayı, sahtekarlığı, her türlü kötü vasıfları, kullandığı kötü kelimelerle birlikte kendisine yakıştırıyoruz. Hocalarımızı da başımızın tacı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor"

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç da Müslümanlara ve onların değer verdiği kurumlara karşı sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında değerlerimize karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamlar bir şekilde yer buluyor ve bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Sapkın bir adamın kendi çıkarları, şöhreti ve şehveti için dini istismar etmesinin sorumlusu olarak tüm Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaya çalışılıyor. Yine aynı sapkın adamın işlediği cürmün gündem yapıldığı bir televizyon kanalında konu her nedense imam hatip okullarına ve bu okulların mezunlarına getiriliyor. Mütercimler, açık bir şekilde imam hatip mezunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana hakaret etme küstahlığını göstermiştir. Mütercimler, milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Bu ifadeler öylesine anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir."

Mütercimlerin, 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmediğini savunan Ağaç, milli ve manevi değerlere karşı kötü söz söyleyenlere, nefret tohumları saçanlara ve düşmanlık edenlere karşı susmayacaklarını, hukuki sürece başvuracaklarını kaydetti.

Ağaç, "Erol Mütercimler gibi İslam düşmanı tiplerin televizyon kanallarında boy göstermesine razı değiliz. Milletine ve değerlerine düşman bu gibi patolojik zihinlerin ürettiği bir şey yoktur. Bunlar sürekli değerlerimizi aşındırmakla görevli memurlardır. Özellikle halkımızı bu gibi tiplerin boy gösterdiği yayınları izlememeye ve bu kişileri boykot etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaç, mütercimler ile aynı zihniyette olan kişilerle mücadele edeceklerini vurguladı.





