İlikli kemik suyuyla markalaştı

Kendisi için kaynatıp evde tükettiği ilikli kemik suyunu markalaştırarak üretime başlayan girişimci Nezihe Filiz Toker, Bone Sante markasıyla kısa sürede büyümeyi başardı. Özellikle salgın sürecinde gece gündüz üretim yaptıklarını belirten Toker, 15 kişiye istihdam sağladığını vurgularken, işleri büyüterek istihdamı daha da artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Evde tükettiği şifa kaynağı ilikli kemik suyunu geliştirerek Bone Sante markasıyla butik üretime başlayan Nezihe Filiz Toker, bu sayede kendi şirketini kurdu. 15 kişiye istihdam sağlayan Toker, “Çocuklarımın küçük olmasından dolayı evime yakın bir imalathane kurmaya karar verdiğimde; İmalathanemi Tarım Bakanlığı mevzuatına en uygun şekilde profesyonel destekle kurdum. Yaptığım işte en iyisi olabilmek için en vizyonlu ve en öngörülü şekilde ilerlemeye özen gösterdim. Onkoloji hekimlerinin ve farklı uzman hekimlerin gönüllü desteği ile Ar-Ge yapmaya devam ediyorum. Düzenli yaptırdığım analiz raporları ile de bunu pekiştiriyorum” dedi.

HEM SİPARİŞLERİ HEM DE CİROMUZU ARTIRIYORUZ

Markaya değer katmak için Özyeğin Üniversitesi; Le Cordon Bleu İstanbul’da aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Toker, “Erkek egemen olan et sektörüne girmek, 'doğru' kemik tedariği sağlamakta zorlansam da, sektörde kısa zamanda hakim olarak doğru tedarikçiler edindim. En doğru materyallerle ve üretim tekniğimi bilgilerime bilgi ekleyerek geliştirdim. Siparişlerim ve cirom her yıl kat kat artarak devam ediyor” şeklinde konuştu. Ürünlerinin insanlara şifa olduğunu dile getiren Nezihe Filiz Toker, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tedavi sürecinde doğal olanı destekleyen, bize gönülden destek veren doktorlar var. Ekibimle her geri dönüşü paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

KIŞ BAHÇESINDEN NEW YORK’A

Bone Sante markası ile hatırı sayılır bir müşteri sayısına ulaşan Toker’in kemik suyu macerası, New York’ta Türk Evi’nde dünya liderleri eşlerine kemik sulu dondurma ikram etmesini de sağlamış. “Birleşmiş Milletler toplantısı sonrasında Türk Evi’nde bir organizasyon oldu. Emine Erdoğan bütün first lady’leri Türk Evi’ne davet etti. Organizasyonun yemek kısmını yakın arkadaşım Yunus Emre Akkor şefimiz hazırladı. Ürünlerimizi kullandıkları için beni de davet ettiler. Daha önce Emine Erdoğan’ın Külliye’deki iftar programında kolajen dondurmadan bahsetmiştim ve New York’ta da bu kemik suyu dondurmasından yaptım. Çok rağbet gördü ve herkesin oldukça ilgisini çekti.”

SALGIN SÜRECİNDE GECE GÜNDÜZ ÜRETTİK

Koronavirüs döneminde çok yoğun bir şekilde gece gündüz demeden üretim yaptıklarını vurgulayan Toker, şunları söyledi: “Çalışanlarımın tamamı kadın. Kadınların çoğunun eşi o dönemde işsiz kaldı ve evi geçindiren Bone Sante’nin çalışkan kadınları oldu. İlk günden beri beraber büyüdüğüm ekibimle gurur duyuyorum. Ayrıca koronavirüs döneminde Üsküdar, Ümraniye, Konya Devlet Hastaneleri ve Bezmialem Üniversite Hastanesi doktorlarına ve hemşirelerine, bağışıklıklarını kuvvetlendirmesi için destek verdik.”

İşlerini büyütüp istihdamı katlayacak

Bone Sante’nin siparişlerinin her yıl katlanarak arttığına değinen şirket kurucusu Nezihe Filiz Toker, “Büyüyoruz ve kadın istihdamını arttırıyoruz. Şu an Üsküdar'daki üretimimiz yetmiyor ve büyümek için yeni planlamalar yaptım. Kontrollü büyüyerek, daha çok üretebilmek ve daha çok kadın istihdamı için yeni bir üretim tesisine geçmem gerekiyor. Düzce Gümüşova Organize Sanayi Sitesi’nde bir üretim tesisi kurmak için inşaata başladım. 2025 yılında üretimimi Düzce’ye taşımayı ve kadın istihdamını daha da arttırmayı hedefliyorum” diye konuştu.