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İlik kanseri Burak için ilçe halkı seferber oldu

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden ve ilik kanseri teşhisi konulan 29 yaşındaki Burak Özdaş için vatandaşlar adeta seferber oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 19:49
İlik kanseri Burak için ilçe halkı seferber oldu

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden ve ilik kanseri teşhisi konulan 29 yaşındaki Burak Özdaş için vatandaşlar adeta seferber oldu.



Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 48 gündür tedavi gören Burak Özdaş için memleketi Erciş’te uygun ilik bulunması için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede ilik kanseri teşhisi konulan Burak’a acil ilik nakli yapılması gerektiğinin ailesine bildirilmesi üzerine Erciş halkı seferberlik ilan ederek, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Türk Kızılayına ait seyyar kan aracına gelen vatandaşlar, Burak Özdaş’ın bir an önce sağlığına kavuşması için kan ve kök hücrenin yanı sıra dua da ediyorlar.



Burak’ın kardeşi Yalçın Özdaş, halkın göstermiş olduğu ilgiye Özdaş ailesi olarak şükran duyduklarını belirterek, “Kardeşim Burak için uygun kök hücrenin bulunması için hayli ümitliyiz. Halkımızın gösterdiği ilgi ise bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaklaşık 500 hemşehrimiz buraya gelerek kök hücre örneklerini verdiler. Allah hepsinden razı olsun’’ dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:49
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