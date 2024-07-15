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Gündem

İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank FETÖ'cülerin alçaklığını anlattı! Kanınız çekilecek

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:45:00 -
İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank FETÖ'cülerin alçaklığını anlattı! Kanınız çekilecek

15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank "Davalarda yüzümüze karşı beddua ediyorlar, onların pişmanlığı yok" açıklamasını yaptı.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında soruları cevaplayan Ayşe Varank, dava sürecinde yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Elönü'nün 'davalar nasıl gidiyor, halkın ilgisi nasıl, takip ediliyor mu, siz bu anlamda biraz kendinizi yalnız hissediyor musunuz' sorusuna Varank, "Şimdi tabi o dava süreçleri artık zamana yayıldı. Davalar bitti. Sonrasında itirazlar oldu. Şimdi kamuoyu bunu karşı tarafın itirazı gibi düşünüyor ama en çok itiraz bizden gitti. Verilen cezalar az bulunduğu için savcı ve avukatlar tarafından tekrar davalar görüldü ve o cezaların üstünde ceza aldılar." cevabını verdi.

"ONLARIN PİŞMANLIĞI YOK"

FETÖ'cülerin yaşananların ardından pişman olmadıklarını ifade eden Varank, "Ben o günlerde şöyle düşünmüştü. Davalara giderken zannediyorsunuz ki karşı tarafın suçu belli, bir çoğu zaten kamera kayıtlarına girmiş ateş ederken, onların anneleri babaları oraya geliyorsa utanırlar. Senin oğlun katil. Kaç kişiyi öldürmüş. Diyorum ki içimden bunlar orada deseler ki biz çok büyük hata yaptık bizi affedin. Önce Allah affetsin sonra siz affedin. Ben bunu nasıl affederim. Affetmezsem Peygamber Efendimizin biliyoruz ya vahşiyi affettiğini amcasını öldüren vahşi. Benim peygamberim amcasını öldüren vahşiyi affetmişti. Ben bunları affetmezsem acaba kötü bir insan mı olurum? Bunu düşünerek ben davalara gittim ama baktım ki onların pişmanlığı yok hiç birinin. Dedim ki iyi bari benim vicdanen kötü hissetmeme sebep olmadılar" açıklamasında bulundu.

"SÜREKLİ BEDDUA EDİYORLAR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dava süreçlerinin yıpratıcı geçtiğini dile getiren Ayşe Varank, "Çünkü karşınızda suçlu olduğunu bildiğiniz insanlar var. Onlar aileleri dahil size sürekli beddua ediyorlar. Sizi tehdit ediyorlar. Avukatlarımıza kadar tehdit ediyorlar. Mesela kadının oğlu katil ama diyor ki Allah sizin çocuklarınıza da göstersin böyle bir şeyi. Çok tuhaftı yani. Senin oğlun katil niye benim oğlum katil olsun şimdi? Sanki hiç bir şey yapmamışlar. Ya da sosyal medyaya çok fazla ajitasyon yaptılar. Bizim milletimiz merhamet duygusu çok yükseklerde olan millet. Elhamdülillah. Çok güzel bir şey. Ama bu merhamet duygusunu kullandılar" dedi.

"HİÇ BABA GÖRMEDİLER"

"Doğum gününde annesi yokmuş yanında babası yokmuş çok ağlamış. Ben şunu sormak istiyorum. Hapishanelerde çok fazla katil var ve bunların çocukları var. O katillerin çocukları üzülüyor diye katilleri salımı veriliyor? Sizi niye salıversinler" diyen Varank, "Yada sen orada hapishanede annesi babası olan çocuğa üzülürken, bizim şehit çocuklarımızdan 5 tanesi babalarının şehadetinden sonra dünyaya geldi. Hiç baba görmediler. Yani benim birebir 8 senedir görüştüğüm aileler var. Birisi 9 aylıktı diğeri 1 yaşındaydı. Bunlar hiç baba görmediler" dedi.

Kaynak: Star Gazetesi

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Yorumlar

Misafir

Aynende öyle ortamlarda öyle konuşmsları var duymanız lazım devlet dairesinde çalışıyor karısı kocası oğlu kızı fetöcülükten atılmış ulu orta yüksek perdeden konuşuyorlar herkes bize selam duracak eskisinden güçlü geleceğiz diyorlar yürek yutmuş gibiler 31 mart seçimlerinden sonra iyice azıtıp umutlandılar Allah fırsat vermesin
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