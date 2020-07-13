İlhan Varank kimdir? 15 Temmuz şehidi İlhan Varank nerede şehit düştü?

Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz darbe gecesi Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü önündeki direnişe katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma yaşandığı bilgisini öğrenen Varank, direnişe devam etmek için hızlıca oraya hareket etti.

Hayatını eğitime adamış biri olan Prof. Dr. İlhan Varank, çok küçük yaşlarda hafızlık eğitimi aldı. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. ABD Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaparak doktorasını tamamladı. Türkiye'de Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

15 Temmuz gecesi İBB'nin darbeciler tarafından ele geçirildiğini duyan Varank, bölgeye gelerek direnişe katıldı. Darbecilerin halkın üzerine ateş açması üzerine

etrafındaki insanlara yön veren Varank, ''Burası Çanakkale'dir'' diye haykırdı. Direniş sesleriyle darbecilerin üstüne yürüyen Varank, ağır yaralandı. Fakat durumuna aldırış etmeden mücadelesine devam etti ve insanlara ''Sakın korkmayın'' dedi. Daha sonra bir arabaya bindirilerek kaldırıldığı hastane şehit düştü.

Varank'ın cenazesi diğer şehitlerin cenaze namazları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, İsmail Kahraman ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu büyük bir kalabalık tarafından Fatih Camii’nde kılındı.

İki çocuk babası Prof. Dr. İlhan Varank'ın cenazesi sık sık gittiği ve çok sevdiği Şehzadebaşı camiine defnedildi.