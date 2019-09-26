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İlhan Mansız bombası! Açıklaması heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız sosyal medya hesabından, siyah beyazlı takıma başkan olma hayalini açıkladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:52
İlhan Mansız bombası! Açıklaması heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesinin ardından kongre süreci merak edilirken Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu.

İlhan Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:52
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. İlhan Mansız
  4. sosyal medya

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