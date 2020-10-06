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Biyografi İlhan Koman
Biyografi

İlhan Koman

İlhan Koman kimdir? Pek çok kişi heykeltıraş İlhan Koman'ın hayatını, eserlerini merak ediyor. Peki, İlhan Koman kimdir? | İlhan Koman nerelidir? | İlhan Koman nerede vefat etti? | İlhan Koman heykelleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:00:00 - 2020-10-06 09:08:03
İlhan Koman

İlhan Koman biyografisi | Türkiye’nin ünlü heykeltıraşlarından İlhan Koman’ın hayatı merak ediliyor. Peki, İlhan Koman kimdir, nerelidir?

İlhan Koman hayatı

İlhan Koman 17 Haziran 1921'de Edirne'de dünyaya geldi. İlhan Koman'ın babası doktor Fuat Bey annesi ise Sevinç Leman Hanımdır. İlhan Koman'ın baba tarafı Mohaş Savaşı'ndan sonra Konya'dan Balkanlara yerleştirilen Türklerdendir. Koman'ın ailesi 1880'li yıllarda Yugostavya'dan Edirne'ye göç etmiştir.

İlhan Koman ilkokul ve liseyi Edirne'de tamamladıktan sonra 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar AkademisiResim Bölümüne girdi. Ardından hocalarının önerisiyle İlhan Koman heykel bölümüne geçti.

1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavını kazanan İlhan Koman, Paris7e gönderildi. Louvre Müzesi'nde çalışmalar yapan İlhan Koman bu döneme Mısır ve Mezopotamya sanatlarından etkilendi. İlhan Koman 1948 yılında Paris'te ilk sergisini açtı.

1951 yılında İlhan Koman, Fransızcasını ilerletmek için Paris'te bulunan Melda Kaptana ile dünya evine girdi. Çift 1951 senesinde Türkiye'ye döndü.

İlhan Koman, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde mecburi hizmete başladı. Pek çok eseri ödül alan İlhan Koman 1959 yılında İsveç'e yerleşti.

İlhan Koman 1965 yılında M|s Hulda isimli yelkenliyi satın aldı. Bu yelkenliyi vefat edene kadar evi olarak kullandı. Türk Da Vinci olarak tanınan İlhan Koman 1986 yılında Stockholm’de yaşamını yitirdi.

İlhan Koman eserleri | İlhan Koman heykelleri

Anıtkabir’deki rölyef

Akdeniz Heykeli (Levent'te bulunan heykel)

Yuvarlanan Kadın

Whirlpool

Demir Çağı

Derviş

Sonsuz sütun

Leonardo'dan

Can Yücel’den İlhan Koman’a şiir

Bir Evliyaya

İlhan Koman ki tıraşsız heykeltıraş

Uçmağa doğru sakallı…

Elinde bombalarla bebekler

Heykel gibi olmayan heykeller,

Taşınırdı garip maacir

Güneyinden Kuzeyine Kutupların

Battı batacak teknesiyle

Varmak için Edirne’ye

Selimiye’ye

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