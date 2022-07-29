İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki şarkıcı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Hansu İrem ise Magazin Sortie'ye yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetini açıkladı. Başarılı ismin 3 vasiyeti olduğunu söyleyen İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.