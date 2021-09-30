  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İlham Aliyev'in sözleri İran'da yankılandı
Dünya

İlham Aliyev'in sözleri İran'da yankılandı

İran'ın Azerbaycan sınırında başlattığı tatbikatlara tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri Tahran'da yankılandı. Aliyev'in açıklamalarını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 19:06:00 - 2021-09-30 19:11:44
İlham Aliyev'in sözleri İran'da yankılandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirdi.

Azerbaycan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Abdullahiyan'a güven mektubunun bir kopyasını sundu. Abdullahiyan, görüşmede Aliyev'in İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Aliyev’in açıklamalarını “şaşırtıcı ve esef verici” olarak yorumlayan Abdullahiyan, "Ülkelerin kendi sınırları dahilinde yaptıkları askeri tatbikatlar milli egemenlik hakları çerçevesindedir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, şunları söyledi:

“Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız."

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz
Ekonomi

Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Yazar Dr. Artuğ Çetin, yatırım yapacaklar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çetin, altına yatırım yapılabileceğini ancak tarım a..
Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış
Gündem

Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sorduğu Türkiye'yi karalama amaçlı yapılan Geceyarısı Ekspresi ..
Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti
Gündem

Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, katıldığı bir canlı yayın programında "oryantal" gibi dans etti. Vatandaşlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay