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Dünya İlham Aliyev'in müjdesini Azerbaycanlı spiker gözyaşlarıyla duyurdu
Dünya

İlham Aliyev'in müjdesini Azerbaycanlı spiker gözyaşlarıyla duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'a bağlı Cebrail şehri ile 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı. Aliyev'in ifadelerini Azerbaycan'da yayın yapan İçtimai TV'nin spikeri sevinç gözyaşlarıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:44:00 -

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesine devam ederek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Azerbaycan ordusu gün içerisinde sıcak çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a bağlı Cebrail şehri ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini Ermeni işgalinden kurtardı.

Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Aliyev'in paylaşımlarını canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV'nin sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Gelişmeyi canlı yayında duyuran sunucu, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

vejo

bir onların medyasina bak birde birde bizim burda biz askeri harekat yapıyoruz elbaba bayrak dikiyoruz barış pınarı harekatını yapıyoruz bazı sözde türk televizyonları ve sunucuları bırakın gozyasini bizi suçluyorlar adamlar milli kardeşim
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ALLAHU ekber ALLAHU ekber yarrab sen türk ordularını koru yarrab sen hz.muhammedin ümettini kullarını yalnız bırakma onlara güç kuvet küdret ihsan eyle. KARABAĞ AZERBEYCAN dır. KARABAĞ TÜRKİYE dir.
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