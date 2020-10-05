İlham Aliyev'in müjdesini Azerbaycanlı spiker gözyaşlarıyla duyurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'a bağlı Cebrail şehri ile 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı. Aliyev'in ifadelerini Azerbaycan'da yayın yapan İçtimai TV'nin spikeri sevinç gözyaşlarıyla duyurdu.
Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesine devam ederek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.
Azerbaycan ordusu gün içerisinde sıcak çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a bağlı Cebrail şehri ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini Ermeni işgalinden kurtardı.
Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Aliyev'in paylaşımlarını canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV'nin sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Gelişmeyi canlı yayında duyuran sunucu, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.