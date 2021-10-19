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Siyaset İlham Aliyev'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı
Siyaset

İlham Aliyev'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özdemir Bayraktar için Başkan Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 20:24:00 -
İlham Aliyev'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar, dün kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Bayraktar'ın vefatının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bayraktar'ın vefatıyla ilgili Başkan Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Aliyev mesajında, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın vefat haberinin kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu zor anlarınızda üzüntünüzü paylaşıyor, size, aile fertlerinize ve sevdiklerinize sabır diler, taziyelerini sunarım. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

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