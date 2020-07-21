İlham Aliyev'den Ermenistan'a hodri meydan: Gel teke tek savaşalım bakalım sonu ne olacak?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehit aileleri ve gazilere devlet tarafından ev ve arabaların dağıtıldığı törende konuşma yaptı.

Ermenistan'a hodri meydan: Gel teke tek savaşalım

Çatışmalar başladığında Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) olağanüstü toplantıya çağırdığını fakat bunun örgütün diğer ülkeleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Aliyev, Erivan yönetimine karşı şunları söyledi:

"Ermenistan bir zamanlar, şimdi koşarak yardım istediği KGAÖ'nün Genel Sekreteri'ni tutuklamıştı. Belarus temsilcisinin genel sekreter seçilmesine karşı çıkmıştı. Peki ne oldu da o zaman kötü olan, hakaret ettiğin KGAÖ'nün eteğine yapışıyorsun. Gel teke tek savaşalım, teke tek. Bakalım sonu ne olacak."

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.