İlham Aliyev: Teklifimiz cevapsız kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Görüşmede, bu yılın başında Azerbaycan ile Rusya arasında imzalanan Müttefik Etkileşim Bildirgesi'ni hatırlatan Aliyev, "İlişkilerimizin gelişimi için bu kilit belgenin uzun vadeli, çok verimli iş birliğinin harika bir sonucu olduğuna inanıyorum." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin de ele alınacağını belirten Aliyev, Azerbaycan'ın bu konudaki pozisyonunun bilindiğine dikkati çekti.

Aliyev, "Bu pozisyon, bölgede uzun vadeli barışı tesis etmeyi amaçlıyor. Çabalarımızın Ermenistan tarafından olumlu karşılanacağından ve çok yönlü çatışmanın sona ereceğinden eminim. Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlama teklifimiz cevapsız kaldı ancak yine de bu teklifin kabul edileceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubunun çalışmalarının yoğunlaşmasını olumlu olarak değerlendiren Aliyev, şöyle devam etti:

"Geçenlerde St. Petersburg'da yeni bir toplantı düzenlendi. Azerbaycan vatandaşlarının ve kargosunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması, ulaşımın açılması bağlamında Kasım 2020 Bildirgesi'nin uygulanması için pratik adımlar atılacağını umuyoruz. Bu, Ermeni tarafının yasal bir yükümlülüğüdür. Ne yazık ki İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bir buçuk yıldan fazla bir süre geçti ancak Bildirge'nin bu paragrafı henüz uygulanmadı. Durumu bir bütün olarak normalleştirmek için konseptimiz çerçevesinde birçok pratik adım atmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Tabii ki Rusya Federasyonu'nun Kafkasya'da kalıcı barışı tesis etme yönündeki aktif çabalarını umuyoruz."

Lavrov, iki ülke arasında imzalanan Müttefik Etkileşim Bildirgesi'nin ve diğer anlaşmaların pratik düzeyde uygulanmasına yönelik iki Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.