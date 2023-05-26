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Siyaset İlham Aliyev Sinan Oğan'ı aradı mı? TRT Haber canlı yayınında cevapladı!
Siyaset

İlham Aliyev Sinan Oğan'ı aradı mı? TRT Haber canlı yayınında cevapladı!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 01:20:00 -
İlham Aliyev Sinan Oğan'ı aradı mı? TRT Haber canlı yayınında cevapladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, kararının ardından ilk defa TRT Haber'de konuştu.

Oğan, hakkındaki "Aliyev ikna etti" iddialarına cevap verdi.

"İlham Aliyev beni aramadı. Bir mesaj gelmemiştir. Aliyev'in böyle bir girişimde bulunacağı da aklımın ucundan geçmez." diyen Oğan, "Bizim turancı ruhumuzun doğal bir geleneğidir. Gönül bağı başka bir şeydir. Türkiye, Azerbaycan'ın Azerbaycan da Türkiye'nin iç işlerine karışamaz." ifadelerini kullandı.

'Petrol kuyuları var iddiasına' cevap!

Sinan Oğan hakkındaki "Petrol kuyuları var" iddiasını da şu sözlerle yalanladı:

Benim petrol kuyularım varmış öyle diyorlar. Bizim seçim otobüsümüzün mazotu bitti, benzin istasyonu sahibi bu benden olsun dedi. Kendi kiraladığımız seçim otobüsümüzü gezdiremiyorduk. Bırakın bu iddiaları. Getirin önüme belge koyun.

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