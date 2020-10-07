İlham Aliyev: Ermenistan ile çatışmalar sona erince...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ile Ermenistan arasında devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından Ermenistan ile ikili görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.
Ermenistan'ın saldırıları üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devam eden çatışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Aliyev, askeri operasyonların şiddetli evresinin sona ermesinin ardından Ermenistan ile görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.