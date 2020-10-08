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Gündem İlham Aliyev böyle duyurdu: Ermenistan, CSTO'yu çatışmaya dahil etmeye çalışıyor
Gündem

İlham Aliyev böyle duyurdu: Ermenistan, CSTO'yu çatışmaya dahil etmeye çalışıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın bölgedeki çatışmaya Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (CSTO) dahil etmeye çalıştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:54:00 - 2020-10-08 15:00:38
İlham Aliyev böyle duyurdu: Ermenistan, CSTO'yu çatışmaya dahil etmeye çalışıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik alçak saldırılarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bölgede Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri azad etme operasyonları büyük bir başarıyla devam ederken, bozguna uğrayan Ermenistan ise sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor. Saldırılar sonucu birçok kişi hayatını kaybederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş suçu işleyen Ermenistan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.

"Ermenistan CSTO'yu çatışmaya dahil etmeye çalışıyor"

Ermenistan'ın alçak saldırılarının yanında bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda da bulunan Aliyev, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (CSTO) bölgedeki çatışmaya dahil etmeye çalıştığını ifade etti.

İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in o paylaşımları:

-"Ermenilerin konumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır."

-"AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları olan uluslararası toplumun statükonun kabul edilemezliği ve değişmesi konusundaki tüm çağrıları havada kalıyor."

-"Ermenistan topraklarından gelen topçu ateşine rağmen Ermenistan topraklarına herhangi bir darbe indirmiyoruz. Ermeni tarafı, CSTO'yu (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) bu çatışmaya dahil etmeye ve çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Bu tür bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz."

-"Yerleşme potansiyeli olan ve Azerbaycan'ın haysiyet, adalet ve samimiyetiyle saygı duyduğu ülkeler uzun vadeli barışın garantörü olacaktır."

- "Dünya gözlerimizin önünde değişiyor. Bunu temel almalıyız. Bugün, anlaşmazlığın aktif bir aşamada olduğu ve bunu kimin çözme potansiyeline sahip olduğu açıktır."

- "Bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız sağlam durdu. Anavatan'ın hayatta kalacağına ve toprakların yakında kurtarılacağına dair sözleri var. Orada sonuna kadar kalacaklar ve ordumuza manevi destek verecekler."

- "Ermenistan savaş alanında önümüzde duramaz. Bizi durdurmak ve sivil halka karşı azami suç işlemek için savaşı kaybediyor ve çirkin davranışlarda bulunuyor. Savaş bölgesine yakın şehirlerimiz her gün ateş altında."

- "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin şehirlerimize ve köylerimize balistik füzelerle ateş etmesi savaş suçudur. Bu nedenle Ermeni liderliği sorumlu tutulmalıdır."

- "Sözümüz imzamız kadar geçerlidir."

- "Ermeni birliklerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bize bir takvim verilmeli ve bu takvim arabulucu ülkeler olan Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanmalıdır."

- "Tek taraflı ateşkes sağlanamaz. Bu ikili bir karar olmalı ve yerinde uygulanmalıdır."

- "Ermenistan'a verilen ana mesaj, Ermeni topraklarında değiliz, kendi toprağımızda olduğumuzdur."

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