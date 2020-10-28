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Aktüel İlham Aliyev: "Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacağız"
Aktüel

İlham Aliyev: "Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:39:14 -
İlham Aliyev: "Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacağız"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

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