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Aktüel İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Aktüel

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:40:53 -
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin siyasi ve ekonomik süreçlere yön veren, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğine hizmet eden önemli bir faktör haline geldiğini belirtti.

Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin başarılarını her zaman büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Aliyev, Türkiye'nin son yıllarda kapsamlı siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişme gösteren, küresel ölçekte bağımsız bir politika izleyen bir güç merkezi haline geldiğini belirtti.

Aliyev, mesajında, "Tüm bu başarılarda bizzat sizin eşsiz rolünüz ve paha biçilmez hizmetleriniz var. Halkınızın size olan büyük inanç ve güveni, ülkenizin yararına izlediğiniz politikalara karşı verilen en yüksek değerdir." ifadelerini kullandı.

İki halkın iradesine, ortak milli ve manevi değerlerine dayanan Azerbaycan-Türkiye birliği ve stratejik ittifakının, devlet başkanlarının ortak çabalarıyla bugün en üst seviyede olduğunu belirten Aliyev, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri, siyasi ve ekonomik süreçlere yön veren, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğine hizmet eden önemli bir faktör haline gelmiştir. Ermenistan-Azerbaycan ihtilafındaki kesin ve net duruşunuz, haklı davamıza sarsılmaz desteğiniz, dayanışmamızın açık bir örneğidir ve halkımız için çok değerlidir. Azerbaycan da her konuda kardeş Türkiye'nin yanındadır. Gelecek nesiller için en büyük mirasımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye birlik ve kardeşliğinin, 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişip güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu bayram gününde sevincinizi paylaşıyor, size esenlik ve başarılar, Türk halkına barış ve refah diliyorum."



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