İlginç teklif: 1,4 Milyar Dolarlık otele 8 Milyon Euro...

Almanya ve Türkiye’de toplam 13 otel ile hizmet veren Titanic Otelleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, işletmek için talip oldukları 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan Mardan Palace ile ilgili bazı ayrıntıları paylaştı.

Borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası’na devredilen Mardan Palace Hotel için Titanic Hotels ve Maya Grubu’nun masada olduğunu gündeme gelmişti.

Mehmet Aygün, “Otel sahipleri ile el sıkıştık. Yıllık kiralama bedeli olarak 8 milyon Euro önerdik. Şimdi grubun borçlu olduğu bankadan gelecek cevabı bekliyoruz. Eğer banka da kabul ederse oteli biz işleteceğiz” dedi.