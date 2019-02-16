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İlginç olay... Seçim günü seçimler ertelendi!

Nijerya'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:32
İlginç olay... Seçim günü seçimler ertelendi!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi.

"Lojistik ve operasyonel" sorunlar...

Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu, yaptığı açıklamada, ülkede bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin "lojistik ve operasyonel" sorunlar nedeniyle 23 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.

Yakubu, 2 Mart'ta yapılacak eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçiminin ise 9 Mart'a ertelendiğini kaydetti.

"Demokrasimiz için bu kararı almalıydık"

Yakubu, "Bu, komisyon için çok zor bir karardı ancak seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması ve demokrasimizi korumamız için bu kararı almalıydık." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlığı seçiminde, Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:32
  1. Batı Afrika ülkesi Nijerya
  2. Nijerya
  3. INEC
  4. Mahmud Yakubu
  5. Muhammed Buhari
  6. Atiku Abubakar

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