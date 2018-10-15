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İlginç olay! 60 yıldır ağzında gül ile dolaşıyor

Bursa’da yaşayan 87 yaşındaki yaşlı adam, 60 yıldır ağzında gül ile dolaşıyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:53
İlginç olay! 60 yıldır ağzında gül ile dolaşıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor. Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor.

Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu. Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 60 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor.

60 yÄ±ldÄ±r aÄzÄ±nda gÃ¼l ile dolaÅÄ±yor

"Gülü ölünce bırakırım"

Çok kişi tarafından tanındığını ifade eden Ali Rıza Karan, “Beni tanımayanlar ağzında niçin gül taşıdığımı merak edip soruyorlar. 27 yaşımda içtiğim sigarının bana zarar verdiğini düşünerek sigarayı bıraktım. Tiryaki olduğum için çok zor geldi. Sigarayı bırakmak için çare aramaya başladım. Sigarayı unuturum diye ağzıma gül koymaya başladım. 60 yıldır ağzımdan gülü hiç ayırmıyorum. Yazın gülleri bahçemden temin ediyorum. Kışın ise gül almak için her ay Yalova’ya gidiyorum. Bir gül bir hafta ağzımda duruyor. Her hafta ağzıma yeni bir gül alıyorum. Köyden çıkıp bir yere gittiğimde beni tanımayanlar tuhaf tuhaf bakıp niçin ağzımda gül taşıdığımı soruyorlar. Ben de onlara sebebini anlatıyorum. Ben bu gülü ölünce bırakırım” dedi.

60 yÄ±ldÄ±r aÄzÄ±nda gÃ¼l ile dolaÅÄ±yor

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:53
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. Orhangazi
  4. Ali Rıza Karan
  5. 60 yıldır ağzında gül ile dolaşıyor
  6. gül tiryakisi
  7. Gül Dede

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