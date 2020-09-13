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Yaşam İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:57:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyicilerin dikkatini çekti. Videodaki kadın, enerjiyi harekete geçirmenin metodları olduğunu, sabah akşam bu metodun uygulanması halinde vücudun harekete geçtiğini ve böylelikle çok büyük hastalıkların önünün alınabileceğini ileri sürdü.

Yöntemi anlatan kadın, baş parmakların ve elin alt kısmının 36'şar kez birbirine vurulduğunu, 36'şar kez de baş parmak ve işaret parmağının arasını ve karşıklı olarak parmakların arasının birbirine vurulması gerektiğini söyledi.

Metabolizmanın en büyük enerjisinin avuçların içinde saklandığını söyleyen kadın, bu metodda avuç içlerinin de yumruklanmasını gerektiğini söyledi.

Hem kalp, hem sinir, hem de tiroidleri etkilediğini belirttiği bilek bölgelerinin de bu yöntemde birbirine 36 kere vurulmasını öne süren kadın, el üstlerinin de omurgayı etkilediğini ve birbirine vurulması gerektiğini iddia etti.

Yöntemi anlatan kadın, enerjinin vücutta olmasının büyük hastalıkları engellediğini belirtti.

Video, izleyicilerin dikkatini çekerken, bu yöntemin bilimsel bir açıklamasının olup olmadığı ise bilinmiyor.

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