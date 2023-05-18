Muğla açıklarında korkutan, şiddetli deprem! AFAD açıkladı! Son dakika...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin açıkladı. Depremin derinliği ise 9.07 km olarak ölçüldü.

Ayrıntısı: Ege Denizi'nin Girit Adası'nda saat 21.58'de 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sarsıntı Muğla ve çevresinde de hissedildi.

Deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

-TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER-

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ-

-(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son deprem listelenmiştir-

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.05.18 22:31:40 38.0175 36.6132 7.2 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 22:21:33 38.6553 37.2433 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.18 22:14:16 38.1312 36.9672 6.8 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 22:10:38 37.9185 36.2970 11.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 21:58:51 34.9982 24.8443 5.7 -.- 5.0 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.18 20:34:38 38.0708 36.5563 5.0 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 20:19:22 38.0572 37.6608 5.0 -.- 3.1 3.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.18 20:04:09 39.3038 42.3447 8.1 -.- 2.3 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2023.05.18 19:56:18 38.4993 40.3818 7.4 -.- 2.7 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.05.18 19:23:26 38.1723 37.8087 5.5 -.- 3.2 3.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.18 19:16:24 37.9508 36.3053 17.2 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.18 18:50:34 37.2270 28.5700 4.3 -.- 2.0 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel

2023.05.18 18:23:31 38.3153 38.7845 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2023.05.18 16:53:39 37.8450 36.2788 16.3 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.18 16:50:11 39.2585 28.7233 6.8 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.05.18 15:55:46 36.2882 36.2122 7.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

2023.05.18 15:54:24 37.8467 36.3088 24.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel