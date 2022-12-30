İlginç iddialar! CHP’nin insan hakları sorumlusu neler yapmış neler

Medya Ankara yazarı Bayram Coşkun, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın "işlediği insan hakları suçlarını" köşesine taşıdı.

Dikkat çekici iddialar ortaya atan Coşkun, Karaca'nın 15 bin TL olan danışman maaşının yalnız 5500 lirasını danışmanına verdiğini söyledi. Ayrıca 5 bin 500 TL'sini şoförüne verdiğini belirtti. Geriye kalan 4 bin liranın nereye harcandığının bilinmediğini ifade etti. Coşkun, CHP'li ismin danışman maaşını az verdiğini, sigortasız işçi çalıştırdığını ve bu iddiaların Denizli'deki yerel basına sızdığını aktardı.

"Kendi danışmanına dahi tam ücret vermeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, nasıl olacak da insan hakkını savunacaktır?" diyen Bayram Coşkun, şunları yazdı:

"Gelelim işin ortaya çıkış şekline, asgari ücret 5500 TL iken, 15 bin TL’den, 5 bin 500 TL alan danışman maaşına zam istiyor. Zam beklerken de işinden oluyor. Gerçek maaşının 3’te birini almasına rağmen, sadece zam isteyen bu danışmanın “Hakkını istediği için işine son verilmiştir”."

Yazısının devamında Coşkun, işten çıkarılan danışmanın alması gereken paranın tamamının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.