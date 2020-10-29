İlginç iddia: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Newman, bir talk show programına katılarak Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıkları hakkında konuştu.

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız. Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor." iddialarında bulundu.

Bu sözlerinden sonra geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu ileri sürdü.

​Melania Trump, daha önce de defalarca Trump'ın elini tutmayı reddederken görüntülenmişti.

Newman ayrıca, Trump ve ekibinin kitabının yayınlamasını engellemeye çalıştığını savundu ve şu iddialarda bulundu:

"Trump'ı 17 yıldır tanıyorum ve okurları bir yolculuğa çıkararak perde arkasında Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu görmelerini istedim. Ancak maalesef doğruyu söylerseniz, uyarılırsınız. Bu yüzden (Trump'ın) avukatları, kitabın yayınlanmasını durdurmaya çalıştı."