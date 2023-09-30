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Yerel İlginç hırsızlık: Motosikleti değil, üzerindeki brandayı çaldılar
Yerel

İlginç hırsızlık: Motosikleti değil, üzerindeki brandayı çaldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 10:58:00 -
İlginç hırsızlık: Motosikleti değil, üzerindeki brandayı çaldılar

Bursa’da sokak arasında ilerleye şüpheli bir kişi, gördüğü motosikletin üzerindeki brandayı, etrafı kolaçan ettikten sonra çalıp kayıplara karıştı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesinde ara sokaklarda ilerleyen şüpheli kişi, bir evin önüne park edilmiş motosiklet fark etti. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra motosiklete yaklaşarak üzerindeki brandayı alıp kayıplara karıştı.

Motosiklet sahibi sabah uyandığında, aracın üzerini kapattığı brandayı göremeyince güvenlik kameralarını izledi.

Şüphelinin brandayı alıp kayıplara karıştığı gören sahibi adeta şok yaşadı.

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