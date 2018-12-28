İlginç hikayeyi anlattı: Erbakan'ı protestoya gittim, Milli Görüşçü oldum

Refah Partisi eski milletvekili Fetullah Erbaş, Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunduğu 'Asıl Mesele' programına konuk oldu. Erbaş, programda Beyazıt'a kızıl bayrak çekilmesinden sol görüşlü bir öğrenciyken katıldığı protestolara kadar birçok konuya değindi.

'Erbakan Hoca'yı protesto etmeye gittik Milli görüşçü oldum'

1971 yılında Milli Görüş'ün kurucusu merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın İstanbul'daki il kongresine provokasyon yapmaya gittiklerini söyeleyen Erbaş, Milli Görüş'e geçiş hikayesini şöyle anlattı;



Biz gazetecilerle anlaştık hazırlıkları yaptık Hoca başladı konuşmaya. Hoca anlatıyor bende dinliyorum şöyle düşünüyorum. Öyle bir an olsunki millet hepsi daldığı noktada biz bağıracazğız millet üzerimize gelecek biz kaçacağız. Bir süre sonra ben provokasyonu unuttum. Tamamen Hoca'ya odaklandım her dediği lafı düşünerek alıyorum çok dikkatli dinliyorum. Sonunda hepsi sanki benim beklediğim cümleler. Konuşma bitti. Sonra arkadaşlar geldi. Dediler noldu Fetullah, dedimki bu adamın neyini protesto edelim. Sanki benim içimdekini anlattı benim düşüncemin tamamını anlattı. Dedim Emperyalizm'e karşı mı karşı, milli mi milli biz niye buna karşı gelelim protesto edelim. Sonra bunların teşkilatlarını sorduk. Beşiktaş Akaretlerdeymiş. Bir arkadaşla oraya gittik dedik bizi kaydedin. Adamlar baktılar yüzümüğze bizi kaydetmiyorlar. Kendim doldurdum formu.