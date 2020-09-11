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Dünya İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!
Dünya

İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!

Dünya ülkeleri 2020 yılı içerisindeyken kendi özel Miladi takvimi bulunan Afrika ülkesi Etiyopya, 2013 yılına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:57:00 -
İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!

Tüm dünya 2020 yılı içerisindeyken kendisine özel takvimi bulunan doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2013 yılına girdi. 'Nasıl olur?' demeyin... Bunun sebebi Etiyopya’nın Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip etmesi.

Yağış mevsiminin bitmesi ve hasat döneminin başlangıcı olarak da kabul edilen "Ankutataş" ismi verilen yeni yılın ilk gününün tatil edildiği ülkede bu yılki kutlamalar koronavirüs nedeniyle sönük geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, "Geçen yıl, kardeşin kardeşe karşı ayaklandığını gördük. Bunun tekrar etmesine asla müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Güneşin esas alındığı Etiyopya takvimi, Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip ediyor. Bunun nedeni ise Hz. İsa'nın müjdelenmesi ile doğumunun hesaplanmasındaki farklılık. Etiyopya Takvimi, Hz. İsa'nın müjdelenmesinin miladi takvime göre ortalama 7-8 yıl farklı olduğunu kabul ediyor.

Yeni yıla 11 veya 12 Eylül tarihlerinde girilen Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay da bulunuyor.

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