  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençler dikkat! Gelişmiş devletlerin ekonomik refahlarına özenenler için çarpıcı sorular

ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

Türkiye'ye acil bir uyarı geldi! Meteoroloji uzmanı ve valilik uyardı: Şimdi İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Nereye oy verirse versin...

Ukrayna Türkiye'den F-16 istedi

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü

Sözcü yazarı Soner Yalçın ‘Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi’ dedi ve ekledi

Seçim hezimetini kabullenemeyince iyice çirkinleştiler! Oyuncu Zeynep Beşerler'den tesettürlü kadına aşağılık sözler

Zafer Partisi kimin tarafında olacak? Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı
Medya İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...
Medya

İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:15:00 -
İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...

Nişanlısı Burak Kalfa ile sürekli ayrılıp barışmasıyla dikkat çeken Ferdi Tayfur'un kızı yine açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce müziği bıraktığını açıklayan Tayfur bir süredir maneviyata yönelmişti. Başörtülü pozları gündeme gelen Ferdi Tayfur'un kızı "Örtünmeyi istedim ama beceremedim" itirafında bulundu.

Nişanlısı Burak Kalfa ile sürekli ayrılıp barışmasıyla dikkat çeken Ferdi Tayfur'un kızı yine açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce müziği bıraktığını açıklayan Tayfur bir süredir maneviyata yönelmişti. Başörtülü pozları gündeme gelen Ferdi Tayfur'un kızı "Örtünmeyi istedim ama beceremedim" itirafında bulundu.

"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısında yine ayrıldı.

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ayrılık haberini 2. Sayfa'da duyurdu.

Ferdi Tayfur'un kızı "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kuran'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım" dedi.

Bir süre önce tarzını değiştiren Tuğçe Tayfur açıklamasında, “Örtünmeyi istedim ama beceremedim" açıklamasında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23