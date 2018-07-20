Ilgın hangi hastalıklara iyi gelmektedir?

Ilgın ağacı Türkiye'nin neredeyse tamamında yetişir. Bahçelerde peyzaj amacıyla yetiştirildiği gibi doğada serbest halde de bulunması mümkündür. Ilgın ağacının kökü, kabuğu ve çiçekleri tedavi amacıyla kullanılabilir.

Ilgın bitkisi kullanım amacına göre dahilen ve haricen tüketilebilir. Dahilen kullanımında kökü veya yaprakları kaynatılarak çay olarak tüketilir. Yakılması ile tütsü olarak da kullanılır. Ilgın ağacının dahilen kullanımları iştah açıcı özelliğe sahiptir. İshal tedavisinde kullanılır.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Dahilen kullanımının cüzzam için faydalı olduğu düşünülür. Ayrıca frengi hastalığında da takviye tedavi olarak kullanılır. Tütsüsünün koklanmasının burun kanamasını durduğu bilinir.

Ayrıca tütsüden kalan küllerin yara üzerine serpilmesi ile yaraların daha çabuk kabuk bağladığı görülmüştür. Haricen kullanımında ise kaynatılmış suyunun gargara yapılması ağız ve diş sağlığına oldukça faydalıdır.

Hemeroid tedavisinde de ciddi sonuçlar verdiği bilinir. Hemeroid tedavisinde kökleri, yaprakları ve dalları kaynatılmalı ve buhar çıkışı ilgili bölgeye denk getirilmelidir. Bu şekilde birkaç defa tekrarlanması hemeroid sorununu ortadan kaldırabilir.

Ilgın bitkisinin bu faydalarından yararlanılması için doğadan toplanılabilir. Yaz aylarında çiçek açan ılgın hemen hemen her yerde kolaylıkla bulunabilir. Ilgın bitkisi tüketilirken dikkatli olunmalıdır.

Çok sayıda faydası olan bu bitki yanlış tüketildiğinde sağlığa çok sayıda zarar da verebilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. Doksandan fazla çeşidi olan bu bitkiye doğada rastlandığında hangi tür olduğu kesin olarak anlaşılmadan tüketilmemelidir.

Aşırı tüketiminin en yaygın bilinen yan etkisi mide ve bağırsakların tahriş olması şeklindedir. İlaç emilimini azalttığı da bilinen yan etkileri arasındadır. Uzun süreli kullanılmamalıdır.

Hamile ve emziren kadınların tüketmesi uzmanlar tarafından önerilmez. Uygun mevsimde uygun şekilde elde edilen ılgın bitkisinden faydalanılmalıdır. Ancak doğru şekilde tüketildiğinden de mutlaka emin olunmalıdır.

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