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Ekonomi 'İlgi artacak'
Ekonomi

'İlgi artacak'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, salgının Türkiye’de etkilerini gösterdiği 2020 Mart ayını takiben Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısında gerilemeler görüldüğüne işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:44:00 -
'İlgi artacak'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, salgının Türkiye’de etkilerini gösterdiği 2020 Mart ayını takiben Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısında gerilemeler görüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi: “Ama yazın ibre yukarı döndü. 2020’nin ilk 11 ayında yaşanan artışta katılımcıların sisteme katkı payı yatırmaya devam etmeleri ve emeklilik yatırım fonlarının başarılı grafik ortaya koymaları rol oynamaktadır. Bu durum salgın döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti olarak değerlendirilmektedir. İnşallah, büyüme eğilimi devam edecek. Ve fon büyüklüğü daha da artacak.”

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