İlgezdi'den görülmemiş nankörlük! 2023'de Erdoğan size en büyük opera çukurunu kazacak!
PKK'lıların kazdıkları hendek çukurlarını beğenen CHP'liler, AKM'deki opera çukurunu yetersiz buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AKM için kullandığı ifadelerle ne kadar nankör olduklarını ortaya koydu.
Yeniakit.com.tr
PKK'lıların kazdıkları hendek çukurlarını beğenen CHP'liler, 2 milyar TL'ye yapılan opera çukurunu begenmeyerek nankörlüklerini yeniden ispatladı.
Opera çukurunu beğenmemiş!
CHP Genel Başkanı Gamze Akkuş İlgezdi, "Dünyaca ünlü operaların orkestra çukurlarının ortalaması 100 kişilikken 2021'de yapılan AKM'de 118 kişilik açıklanan, internet sitesinde 80 kişilik denen orkestra çukuru fiilen 70 kişilik!" dedi.
CHP'nin bütün engellemelerine rağmen, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası, geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açıldı.
Yeni AKM ile ilgili muhalefetin sessizliği bozuldu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni AKM binasının dünya standartlarında yapılmadığını önüe sürerek, "Bakanlığın dediği gibi dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129,8 metrekare olması gerekiyor ancak yeni AKM'deki alan 93 metrekare. İlk açıkladıkları 118 kişi için ise 200,6 metrekarelik alan gerekiyor." dedi.
Sosyal medya kullanıcıları nankörlüğe tepki gösterdi!
Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin paylaşımlarına tepki gösterdi.