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Aktüel Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis
Aktüel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:35:00 -
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda dün başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının devam ettiği Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezlerinde belirli aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kayak merkezlerine yarı yıl tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler pistten kızaklarıyla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, bu yıl kar yağışının geç başladığını söyledi.

Kayak merkezlerinde iki gündür kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirten Kızılarslan, "Hafta sonuna doğru kar yoğunlaşacak gibi görünüyor. Tatilcilerimiz rahat rahat gelip kayağını yapabilir. Ilgaz Dağı muhteşem bir kayak merkezi. Biraz destekle buranın seviyesini yukarı çekebiliriz." dedi.

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